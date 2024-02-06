Происшествия 06 февраля 2024, 18:31 Четыре человека пострадали в аварии на трассе в Ивановской области

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В Ивановской области на трассе столкнулись Kia Ceed и Toyota RAV4, в аварии пострадали четыре человека. О этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По предварительным данным, женщина за рулем корейского авто выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со второй машиной. В итоге трое взрослых и грудной малыш пострадали, их доставили в больницу. Проводится проверка.

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