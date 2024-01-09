Происшествия 09 января 2024, 12:58 Четыре человека пострадали в аварии на трассе в ХМАО

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На трассе в Сургутском районе произошла авария с участием ВАЗа и Volkswagen, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.

ДТП произошло на трассе Лянтор — Нижнесортымский. По предварительной информации, отечественная легковушка пошла на обгон по полосе втречного движения, где столкнулась с Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека, включая одного ребенка.

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