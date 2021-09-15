В Тюменской области случилось ДТП с участием грузовика и легкового авто. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на региональную Госавтоиспекцию.

Авария произошла на 53-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. Столкнулись иномарка Renault и грузовик Mercedes. Виновником столкновения оказался водитель легковушки, который не предоставил преимущество движения большегрузу. В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в Renault. Их доставили в больницу.