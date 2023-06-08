Происшествия 08 июня 2023, 20:54 Четыре человека пострадали при взрыве в Луганске Врио главы ЛНР Пасечник: при взрыве в Луганске пострадали четыре человека РИА «Новости»

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Трое мужчин и одна женщина пострадали в результате взрыва в Луганске 8 мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В результате утреннего обстрела со стороны украинских нацистов минно-взрывные травмы получили четыре человека — трое мужчин и одна женщина», — написал он.

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По его словам, медики оказали помощь раненым, за ними организовали постоянное наблюдение и уход.

Пасечник отметил, что врачи оценили состояние пострадавших как стабильное. В ближайшее время трое из них уже «встанут на ноги», а одному из пациентов понадобится более длительное лечение.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что украинские войска устроили ракетный обстрел по Луганску, удары пришлись на промзону.

Последствия ракетных прилетов заметили в микрорайоне «Городок». Как уточнял Луганский информационный центр, над жилыми многоэтажками поднялся высокий столб черного дыма.