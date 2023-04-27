Происшествия 27 апреля 2023, 11:24 Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Нижнем Новгороде РЕН ТВ: бочка со стиролом взорвалась на предприятии в Нижнем Новгороде, четверо пострадали РИА «Новости»

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Четыре человека пострадали на предприятии в Нижнем Новгороде в результате взрыва двухсотлитровой бочки со стиролом. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Пострадавших отвезли в больницу. Также взрыв частично обрушил стену в одном из цехов, где производили акриловые раковины.

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На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, идет проверка причин взрыва.

Официально эти данные пока не подтвердили. В правоохранительных органах и региональной прокуратуре и органах сведения о взрыве и травмах сотрудников еще не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что взрыв на пороховом заводе произошел в Казани во время испытания снаряда. По предварительной информации, в результате ЧП один из сотрудников потерял кисть.