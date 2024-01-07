Эксклюзив 07 января 2024, 11:42 Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в кальянной в Подмосковье «112»: при взрыве гранаты в кальянной в Домодедове пострадали четыре человека РИА «Новости»

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Граната взорвалась в здании кальянной в Домодедове, пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, ЧП произошло в заведении на улице Гагарина около шести утра 7 января. Всех пострадавших отвезли в больницу с различными травмами, об их состоянии ничего не известно. На место прибыли правоохранительные органы.

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По данным Telegram-канала Mash, всего пострадали три человека.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС «360» уточнили, что специалисты ведомства на место не выезжали, угрозы возгорания нет.

Ранее взрыв страйкбольной гранаты прогремел в жилом доме на Байкальской улице в Москве. Ранения получил 36-летний мужчина, спасатели угрозы обрушения или возгорания не выявили.