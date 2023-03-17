Происшествия 17 марта 2023, 00:57 Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Костромской области Трое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в частном доме в Костромской области Пресс-служба администрации Костромской области

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Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в частном жилом доме в деревне Клюшниково Костромской области. В их числе — восьмилетний ребенок, сообщила пресс-служба администрации региона.

Изначально речь шла о трех пострадавших. Тяжелые травмы получили 65-летняя женщина и 75-летний мужчина. У последнего зафиксировали 30% ожогов тела. Оба находятся в реанимации в городской больнице Костромы.

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Еще одна женщина от госпитализации отказалась, врачи констатировали удовлетворительное состояние ее здоровья. Позже стало известно, что ожог получил и восьмилетний ребенок, который проходил мимо дома во время взрыва.

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Ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Родители решили отказаться от его госпитализации после того, как школьника осмотрели врачи.

На месте сейчас работают оперативные службы. В результате взрыва обрушилась часть стены дома.

Ранее в поселке Антипиха в Чите произошел взрыв газа в жилом многоэтажном доме. По предварительной информации, случилась разгерметизация газового баллона. Из-под завалов удалось спасти троих детей.