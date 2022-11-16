Происшествия 16 ноября 2022, 00:38 Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в турецкой Кютахье — СМИ A Haber: четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кютахье Telegram

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При взрывах в жилом доме в турецком городе Кютахья пострадали четыре человека, двое из них получили серьезные ранения. Об этом сообщило издание A Haber.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа на первом этаже двухэтажного дома. На место происшествия прибыли бригады медиков, спасателей и полиции. Пожар, возникший в результате взрыва, уже потушили. Правоохранительные органы начали проверку.

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Почти одновременно с сообщениями об этом ЧП появилась информация о взрывах и пожаре в Стамбуле. В районе Фатих прогремел мощный взрыв. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль. Огонь перекинулся на соседние машины. На кадрах, которые засняли местные жители, видно, что пожарные тушат как минимум три авто.

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На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.