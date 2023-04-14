Происшествия 14 апреля 2023, 16:23 Четыре человека пострадали при столкновении иномарок в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге произошла авария с участием двух автомобилей, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

ДТП произошло на перекрестке. Автомобиль Volkswagen Polo ехал с Блюхеровского моста и врезался в Daewoo Nexia, которая стояла на светофоре с тремя пассажирами.

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В результате ДТП пострадали четыре человека, включая водителя Volkswagen Polo, их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

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