14 апреля 2023, 16:23
Четыре человека пострадали при столкновении иномарок в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошла авария с участием двух автомобилей, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
ДТП произошло на перекрестке. Автомобиль Volkswagen Polo ехал с Блюхеровского моста и врезался в Daewoo Nexia, которая стояла на светофоре с тремя пассажирами.
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В результате ДТП пострадали четыре человека, включая водителя Volkswagen Polo, их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
ДТП
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