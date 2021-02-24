Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и такси в Сочи

Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с такси в Сочи 23 февраля. Спасатели достали из легкового автомобиля водителя и троих пассажиров, написал «Царьград».

Уточняется, что ДТП произошло на улице Олимпийской. Автомобиль Skoda, выезжая с второстепенной дороги, врезался в автобус. Сотрудники ЮРПСО МЧС получили сообщение о ДТП от диспетчера службы «112». Они незамедлительно выехали на место произошедшего. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вызволили людей из такси. Пострадавших передали врачам скорой помощи.