Происшествия 19 ноября 2022, 22:15 Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме на Сахалине — власти Глава Тымовского округа Звада: четыре человека пострадали при пожаре в доме на Сахалине РИА «Новости»

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В результате пожара в жилом доме на Сахалине пострадали четыре человека, рассказал «Известиям» глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. Он добавил, что при пожаре никто не погиб.

«Четверо взрослых получили легкий вред здоровью — это отравление угарным газом», — заявил Звада. По его словам, двоих уже выписали, еще два пациента остаются в больнице. Глава округа добавил, что специалисты устанавливают причины пожара. Сейчас рассматривают несколько версий.

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Житель пострадавшего дома Михаил Сопин во время инцидента был на работе. По данным издания, мужчина не захотел ехать в пункт временного размещения.

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«Позвонили друзья, сказали, что дом горит. Приехал в течение четырех минут, наверное. Здесь уже пожарные. Сказали, что возгорание началось с подъезда, со второго этажа», — поделился он подробностями.

Ранее в Тымовском произошло еще одно ЧП — пятиэтажный дом частично обрушился после взрыва, предположительно, бытового газа. Погибли девять человек, в том числе четыре ребенка, еще десять пострадали. Местные власти назвали причиной инцидента неправильное хранение баллона с газом.