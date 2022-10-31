Четыре человека пострадали при пожаре в Тюмени | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 14:04 Четыре человека пострадали при пожаре в Тюмени

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В Тюмени произошел пожар, в результате которого пострадало несколько людей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел в одном из жилых домов на улице Тимуровцев. Он вызвал сильное задымление на всех этажах. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 10 человек. Один получил травмы, трое отравились продуктами горения. Причины случившегося выясняются.