Эксклюзив 04 февраля 2023, 15:32 Четыре человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме на севере Москвы Источник «360»: при пожаре в доме на севере Москвы пострадали 4 человека Телеканал «360»

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При пожаре в доме на Коровинском шоссе на севере Москвы пострадали четыре человека, сообщил источник «360». Информация об их состоянии уточняется.

По данным МЧС, из здания спасли 20 жильцов с верхних этажей, в том числе семерых детей. О пострадавших в ведомстве не сообщали.

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Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. В 14:43 его полностью ликвидировали. По предварительной информации, загорелись личные вещи и мебель. Источник «360» уточнил, что внутри были двое детей, они покинули дом самостоятельно, взрослых с ними не было.

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