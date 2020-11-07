Четыре человека пострадали при пожаре в доме в Самаре

В субботу в Самаре загорелось трехэтажное здание с людьми. В результате четверо человек пострадали. По предварительной информации, в доме могли находиться еще люди.

«Поступила информация о пожаре в Самаре по улице Промышленности, дом 33. По прибытии первых пожарных подразделения было установлено, что происходит горение в трехэтажном здании. <…> Здание первые два этажа — капитальное, третий этаж деревянный, мансардный. <...> Пожару присвоен повышенный ранг № 2», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал майор Олег Бойко.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту возгорания. В ликвидации пожара приняли участие 137 человек и 51 единица техники. В ведомстве отметили, что самостоятельно смогли выйти из здания четыре человека. Какие травмы они получили, пока неизвестно. Со слов пострадавших, в доме могут находиться еще люди. Эту информацию сейчас проверяют спасатели, они просматривают помещения.

Как уточняет газета «Известия», огонь охватил 150 квадратных метров.

Накануне на Рязанском проспекте в Москве загорелся бывший завод ЖБИ.