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    19 мая 2021, 16:23

    Четыре человека пострадали при пожаре на месторождении в ХМАО

    Александр Блинов

    Четверо работников пострадали из-за возгорания, которое произошло на месторождении «Самотлорнефтегаза» в Югре. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщило РИА «Новости».

    Четыре человека пострадали при пожаре на месторождении в ХМАО

    Возгорание на месторождении в Нижневартовском районе произошло в металлической емкости. В этот момент там проводились производственные работы. Четверо работников впоследствии получили ожоги. Их доставили в больницу. В прокуратуре начали проверку.

    Региональный СК также начал проверку по факту происшествия. На место направилась следственная группа.

    По какой причине случилось возгорание, пока неизвестно.

    В декабре 2020 года в той же Югре произошел пожар на Южно-Ягунском месторождении. Тогда пострадал один человек.

    А на прошлой неделе на Карамовском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прорвало трубопровод, который проложен под землей. Это привело к утечке трех тысяч кубометров нефти.

    В Самарской области между тем в понедельник открыли новое месторождение — Армавирское. Оно расположено в Нефтегорском районе.