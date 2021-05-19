Четыре человека пострадали при пожаре на месторождении в ХМАО

Четверо работников пострадали из-за возгорания, которое произошло на месторождении «Самотлорнефтегаза» в Югре. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщило РИА «Новости».

Возгорание на месторождении в Нижневартовском районе произошло в металлической емкости. В этот момент там проводились производственные работы. Четверо работников впоследствии получили ожоги. Их доставили в больницу. В прокуратуре начали проверку.

Региональный СК также начал проверку по факту происшествия. На место направилась следственная группа.

По какой причине случилось возгорание, пока неизвестно.

В декабре 2020 года в той же Югре произошел пожар на Южно-Ягунском месторождении. Тогда пострадал один человек.

А на прошлой неделе на Карамовском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прорвало трубопровод, который проложен под землей. Это привело к утечке трех тысяч кубометров нефти.

В Самарской области между тем в понедельник открыли новое месторождение — Армавирское. Оно расположено в Нефтегорском районе.