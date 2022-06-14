Четыре человека пострадали при обстреле села в Брянской области

Село Займище городского округа Клинцы подверглось обстрелу утром 14 июня. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Повреждено несколько жилых домов. Ранены, по предварительным данным, четыре человека.

«Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

Местные жители рассказали в соцсетях о вертолете, пролетевшем над воинской частью в Клинцах, взрыве и пожаре. Сообщалось, что одной женщине оторвало ногу.