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    14 июня 2022, 10:14

    Четыре человека пострадали при обстреле села в Брянской области

    Власти Брянской области подтвердили обстрел в Клинцах и сообщили о четырех пострадавших

    Екатерина Виславская

    Село Займище городского округа Клинцы подверглось обстрелу утром 14 июня. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Повреждено несколько жилых домов. Ранены, по предварительным данным, четыре человека.

    «Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

    Местные жители рассказали в соцсетях о вертолете, пролетевшем над воинской частью в Клинцах, взрыве и пожаре. Сообщалось, что одной женщине оторвало ногу.