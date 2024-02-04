Происшествия 04 февраля 2024, 20:57 Четыре человека пострадали при обстрелах ДНР за сутки Пушилин: при 46 обстрелах ДНР за сутки пострадали 4 человека, повреждены 9 домов РИА «Новости»

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Украинские боевики за 4 февраля 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Ранения получили четыре человека, а повреждения — девять жилых домов, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Под огнем националистов оказались Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватский район республики.

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В Куйбышевском районе столицы ДНР мужчина 1961 года рождения получил тяжелое ранение, еще один — легкие.

«В Кировском районе из-за сброса боеприпаса с вражеского беспилотника на автозаправочную станцию легкие ранения получил мужчина 1971 года рождения», — добавил Пушилин.

В Горловке при обстреле ранило мужчину 1978 года рождения. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава ДНР.

В Петровском, Куйбышевском районах Донецка повреждения получили девять жилых домов, ясли-сад и стоматология. В Никитовском районе Горловки выпущенные ВСУ снаряды задели ЛЭП.

«Со стороны ВФУ зафиксировано 46 обстрелов, выпущено 133 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА», — заключил Пушилин.