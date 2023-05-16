Эксклюзив 16 мая 2023, 19:22 Четыре человека пострадали при обрушении крыши склада в Челябинске МЧС: крыша склада в Челябинске обрушилась на площади 800 квадратных метров

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В Челябинске частично обрушилась крыша складского помещения. Пострадали четыре человека, сообщили «360» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Обрушение произошло на улице Потребительская, 28. В результате происшествия возгорания не произошло, уточнили в МЧС. Судя по кадрам, разрушение кровли привело к повреждению окон и стен здания.

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«Сегодня поступило сообщение об обрушении кровли складского помещения <…> По прибытии установлено, что произошло частичное обрушение кровли на площади 800 квадратных метров в центре здания. Пожара нет», — сообщили в пресс-службе.

Около 20 рабочих смогли самостоятельно эвакуироваться из помещения. На месте работает пожрано-спасательное подразделение, уточнили в министерстве.

По словам исполняющего обязанности прокурора Советского района Челябинска Алексея Черныша, частичное обрушение крыши произошло, когда на ней проводили ремонтные работы.

«Сегодня в течение дня проводились ремонтные работы на крыше. Крыша не выдержала и, к сожалению, обрушилась. Пострадало четыре человека. По предварительной информации, один в тяжелом состоянии», — уточнил он.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу. Работающие на месте специалисты предупредили, что до сих пор есть опасность дальнейшего обрушения кровли. Черныш добавил: по данному факту уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ.