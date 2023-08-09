Важное 09 августа 2023, 10:56 Четыре человека пострадали при мощном взрыве в жилом доме Махачкалы ТАСС: сильный взрыв произошел в жилом доме в Махачкале Соцсети

Читать 360tv в

Мощный взрыв прогремел в жилом доме на улице Айвазовского в Махачкале. Пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

«Пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей», — рассказали агентству.

Реклама

Очевидец в беседе с «360» сообщил, что взрыв был настолько сильным, что здания вокруг буквально затряслись.

«Я живу почти рядом. Собирался на работу. Взрыв был очень мощный, у нашего дома все задрожало», — сообщил он.

На месте ЧП работают спасатели и медики. Другие подробности произошедшего устанавливаются. В экстренных службах РИА «Новости» передали, что повреждены около 20 квартир.

В этот же день еще один взрыв прогремел в Сергиевом Посаде. От ударной волны в зданиях чуть не выбило стекла.