09 августа 2023, 10:56
Четыре человека пострадали при мощном взрыве в жилом доме Махачкалы
ТАСС: сильный взрыв произошел в жилом доме в Махачкале
Мощный взрыв прогремел в жилом доме на улице Айвазовского в Махачкале. Пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
«Пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей», — рассказали агентству.
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Очевидец в беседе с «360» сообщил, что взрыв был настолько сильным, что здания вокруг буквально затряслись.
«Я живу почти рядом. Собирался на работу. Взрыв был очень мощный, у нашего дома все задрожало», — сообщил он.
На месте ЧП работают спасатели и медики. Другие подробности произошедшего устанавливаются. В экстренных службах РИА «Новости» передали, что повреждены около 20 квартир.
В этот же день еще один взрыв прогремел в Сергиевом Посаде. От ударной волны в зданиях чуть не выбило стекла.
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