Важное 03 января 2024, 13:38 Четыре человека пострадали после схода боеприпаса в Воронежской области Гусев: в Петропавловке после аварийного схода боеприпаса пострадали 4 человека

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В воронежском поселке Петропавловка, где произошел аварийный сход боеприпаса, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», — отметил он.

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Гусев обратил внимание, что к специалистам фельдшерско-акушерского пункта, который работает ежедневно, обращаются люди. Некоторым потребовалась консультация психолога.

На месте ЧП в Острогожском районе 3 января работали заместители губернатора и руководители профильных министерств регионального правительства. В области также провели совещание со службами, занятыми в устранении последствий схода боеприпаса.

«Ни один житель не останется без помощи, поддержим каждого максимально», — пообещал губернатор Воронежской области.

Расследованием аварийной ситуации в регионе займется комиссия Минобороны.