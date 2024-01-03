03 января 2024, 13:38
Четыре человека пострадали после схода боеприпаса в Воронежской области
Гусев: в Петропавловке после аварийного схода боеприпаса пострадали 4 человека
В воронежском поселке Петропавловка, где произошел аварийный сход боеприпаса, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», — отметил он.
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Гусев обратил внимание, что к специалистам фельдшерско-акушерского пункта, который работает ежедневно, обращаются люди. Некоторым потребовалась консультация психолога.
На месте ЧП в Острогожском районе 3 января работали заместители губернатора и руководители профильных министерств регионального правительства. В области также провели совещание со службами, занятыми в устранении последствий схода боеприпаса.
«Ни один житель не останется без помощи, поддержим каждого максимально», — пообещал губернатор Воронежской области.
Расследованием аварийной ситуации в регионе займется комиссия Минобороны.
Минобороны РФ
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