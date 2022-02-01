Четыре человека пострадали из-за выброса газа на месторождении в ХМАО

Выброс газа с возгоранием произошел на Тортасинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, из-за чего пострадали четыре человека. Их госпитализировали, сообщили агентству «Интерфакс» в экстренных службах.

«По предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — описал случившееся собеседник агентства.

Он добавил, что пожар уже потушили, а четырех пострадавших отвезли в больницу.

В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что пострадавшие сейчас находятся в среднетяжелом состоянии. Их отвезли в ожоговый центр в Сургуте и сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь.