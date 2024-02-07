Происшествия 07 февраля 2024, 17:05 Четыре человека пострадали из-за ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье

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Массовое ДТП произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкинский, из-за снегопада столкнулись 22 автомобиля. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации представителя экстренных служб, в результате аварии пострадали четыре человека. Дорожные службы перекрыли движение по трассе.

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«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 „Холмогоры“ в городском округе Пушкинский», — отметил собеседник издания.

Ранее в Подмосковье возникло еще одно крупное ДТП — на трассе М-4 «Дон» столкнулись 29 автомобилей. Движение в сторону столицы на 86-м километре трассы остановили. По данным RT, из-за аварии погиб один человек, трое пострадали.

Проблемы с движением зафиксировали также на Новорижском шоссе. Из-за снегопада на дороге возникли пробки, на трассу выехала снегоуборочная техника.