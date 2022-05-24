Четыре человека попали в больницу с ножевыми ранениями после драки в Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгоградской области четыре человека, отдыхавшие в местном кафе, попали в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

По данным следствия, инцидент произошел ночью в понедельник, 23 мая. Один из посетителей поссорился с 59-летним владельцем заведения. Между ними завязалась драка. Посетителю пришлось уйти, однако затем он вернулся с другом и напал на людей, находившихся в это время в кафе. Ножевые ранения получил хозяин заведения, 30-летняя официантка, а также два посетителя.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержаны мужчины в возрасте 24 и 39 лет. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».