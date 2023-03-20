Происшествия 20 марта 2023, 15:05 Четыре человека попали в больницу после отравления хлором в Иркутской области

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В городе Братск Иркутской области правоохранители расследуют причину утечки хлора, из-за которой отравились как минимум четыре человека. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на региональный Следком.

Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

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«Еще один человек позднее обратился в медучреждение сам. Из шести пострадавших двое на амбулаторном лечении, остальные госпитализированы», — процитировал сайт newizv.ru сообщение Следкома.

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