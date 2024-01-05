Происшествия 05 января 2024, 03:26 Четыре человека попали в больницу после аварии на Ленинградском шоссе в Москве Две иномарки столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие Unsplash

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Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Четыре человека пострадали, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

«По предварительным данным, на 19-м километре Ленинградского шоссе в направлении в область произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека — два водителя и два пассажира», — заявили в ведомстве.

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Пострадавшие находятся в больнице. Правоохранители изучают подробности аварии.

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