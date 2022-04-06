Четыре человека попали в больницу из-за отравления угарным газом в Ставропольском крае

Четыре человека отравились угарным газом в Ставропольском крае. Сейчас они в больнице. Об этом сообщила газета «Известия».

По предварительным данным, пострадавшие сейчас в состоянии средней тяжести.

Подробности и причины происшествия пока неизвестны.

В селе Идринское в Красноярском крае также произошло отравление угарным газом четырех человек. Пострадавшие в момент отравления находились в частном доме