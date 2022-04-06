06 апреля 2022, 13:46
Четыре человека попали в больницу из-за отравления угарным газом в Ставропольском крае
Четыре человека отравились угарным газом в Ставропольском крае. Сейчас они в больнице. Об этом сообщила газета «Известия».
По предварительным данным, пострадавшие сейчас в состоянии средней тяжести.
Подробности и причины происшествия пока неизвестны.
В селе Идринское в Красноярском крае также произошло отравление угарным газом четырех человек. Пострадавшие в момент отравления находились в частном доме