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    06 апреля 2022, 13:46

    Четыре человека попали в больницу из-за отравления угарным газом в Ставропольском крае

    Дарья Морозова

    Четыре человека отравились угарным газом в Ставропольском крае. Сейчас они в больнице. Об этом сообщила газета «Известия».

    По предварительным данным, пострадавшие сейчас в состоянии средней тяжести.

    Подробности и причины происшествия пока неизвестны.

    В селе Идринское в Красноярском крае также произошло отравление угарным газом четырех человек. Пострадавшие в момент отравления находились в частном доме