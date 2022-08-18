Четыре человека попали под колеса иномарки на Кубани

Серьезная авария произошла в Белореченском районе на трассе Гурийская — Черниговская — Рязанская. Там четыре человека попали под колеса машины. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Житель Киргизии за рулем Ford не справился с управлением и вылетел на обочину. Мужчина совершил наезд на пешеходов, а после столкнулся с Nissan. В результате четыре человека пострадали. Среди них — 23-летняя и 15-летняя девушки, четырехлетний мальчик и семимесячная девочка. Самую младшую пострадавшую спасти не удалось. Девочка погибла в медицинском учреждении.