Четыре человека получили травмы во время ДТП в Иванове

ДТП произошло в Иванове утром, 21 февраля. Там автомобиль SsangYong выехал на встречную полосу и столкнулся с городским автобусом маршрута № 7. После этого в автобус также влетела «девятка». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.

Авария произошла перед Минеевским мостом возле дома на проспкте Ленина, 138. При этом четыре человека получили травмы. Сотрудники ГИБДД и МЧС выясняют обстоятельства случившегося.