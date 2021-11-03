Четыре человека получили травмы в ДТП в Нижнем Новгороде

Четыре человека пострадали в результате аварии, произошедшей накануне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.

По предварительной информации, возле одного из домов на улице Бекетова водитель ВАЗ-2107 потерял управление и оказался на встречной полосе, где столкнулся с Lada Vesta. Пострадали два 17-летних подростка, которые находились в ВАЗе.

У одного из них медики выявили сотрясение головного мозга, у второго — разрыв селезенки, травму живота и перелом тазовых костей. Их обоих госпитализировали.

Во втором автомобиле пострадал 44-летний мужчина, получивший травмы лица, и 42-летняя женщина, тоже ударившаяся лицом. После осмотра врачей их отпустили домой.