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    03 ноября 2021, 18:13

    Четыре человека получили травмы в ДТП в Нижнем Новгороде

    Две легковушки столкнулись в Нижнем Новгороде

    Редакция сайта 360

    Четыре человека пострадали в результате аварии, произошедшей накануне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.

    По предварительной информации, возле одного из домов на улице Бекетова водитель ВАЗ-2107 потерял управление и оказался на встречной полосе, где столкнулся с Lada Vesta. Пострадали два 17-летних подростка, которые находились в ВАЗе.

    У одного из них медики выявили сотрясение головного мозга, у второго — разрыв селезенки, травму живота и перелом тазовых костей. Их обоих госпитализировали.

    Во втором автомобиле пострадал 44-летний мужчина, получивший травмы лица, и 42-летняя женщина, тоже ударившаяся лицом. После осмотра врачей их отпустили домой.