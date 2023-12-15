Происшествия 15 декабря 2023, 12:35 Четыре человека получили травмы в ДТП на автодороге Сургут — Нижневартовск

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Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла накануне на 31-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск в ХМАО. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

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В аварии пострадали водитель и два пассажирагрузовика, а также водитель ГАЗ. Причиной ДТП могли стать плохие метеоусловия.