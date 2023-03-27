Происшествия 27 марта 2023, 14:46 Четыре человека получили травмы в аварии с участием скорой помощи в Екатеринбурге

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Авария произошла в Екатеринбурге неподалеку от остановки «Ювелирная». Там иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП случилось 26 марта. Водитель Citroen выехал на встречную полосу, где задел Nissan, а после врезался в карету скорой помощи. В результате водитель первой машины получил травму, а его 45-летняя пассажирка впала в кому. Кроме того, врач скорой помощи получил ушиб грудной клетки, а фельдшер заработал перелом правой голени.