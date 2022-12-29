Происшествия 29 декабря 2022, 21:31 Четыре человека получили травмы в аварии с такси и УАЗ в Анапе

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Серьезное ДТП произошло на Верхней дороге Джемете неподалеку от поселка Пятихатки Краснодарского края. Там столкнулись такси и УАЗ «Буханка». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.

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Авария случилась вечером 28 декабря. Lada Kalina столкнулась с отечественным автомобилем. В результате серьезные травмы получили четыре человека — оба водителя, а также два пассажира УАЗ. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.