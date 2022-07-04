Четыре человека получили травмы при взрыве двигателя лодки в Татарстане

В Татарстане во время заправки мотолодки взорвался двигатель. Травмы получили четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Взрыв произошел в частном гараже садового товарищества «Щурячий». Двигатель лодки взорвался из-за вспыхнувших в нем паров топлива. На момент ЧП в гараже находились четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Всех четверых с полученными ожогами госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.