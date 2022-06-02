Четыре человека получили штрафы за катание на матрасе по дорогам Симферополя

Водитель прокатил троих друзей на машине по Симферополю: двух в багажнике, а одного на матрасе, привязанном к кузову. В итоге все четверо получили штрафы. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на МВД по Крыму.

«Молодые люди объяснили, что таким образом хотели привлечь внимание подписчиков, так как с собой возили еще и плакат с адресом социальной сети», — рассказали в ведомстве.

Парень, который катался на матрасе, оказался несовершеннолетним. В итоге штраф назначат его родителям. Остальные участники поездки также будут обязаны выплатить до 20 тысяч рублей.