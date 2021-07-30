Четыре человека получили ранения во время стрельбы в Берлине

В столице Германии в эти минуты проходит спецоперация. Как сообщила газета Berliner Zeitung, на городских улицах произошла стрельба.

По информации издания, ранены четверо: трое мужчин и одна женщина. Пока никаких данных о их состоянии нет. Не сообщается также о стрелке, который мог ранить людей. На месте работают полицейские, они выясняют детали. Всех пострадавших доставили в больницы.

Ранее стрельба в Берлине произошла в районе Кройцберг, ранения получили четыре человека. Троих из них нашли недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Еще одного человека обнаружили в канале неподалеку.

До этого неизвестный мужчина в Берлине ворвался в кафе Starbucks и открыл там стрельбу. Его личность так и осталась неустановленной. Пока испуганные люди спешно выбегали из кафе, он успел скрыться.