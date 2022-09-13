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Мир
13 сентября 2022, 20:16
ЕС высказался за скорейшие переговоры России и Украины
Подмосковье
13 сентября 2022, 20:10
Загрязнение водоемов выявили в двух подмосковных округах
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Здоровье
13 сентября 2022, 19:59
Испытания назальной вакцины от ковида и гриппа начались в России
Мир
13 сентября 2022, 19:49
Мировым лидерам напомнили о важности диалога на фоне кризиса и конфликтов
Важное
13 сентября 2022, 19:49
Путин принял участие в онлайн-саммите ОДКБ из-за обострения на границе Армении и Азербайджана
Подмосковье
13 сентября 2022, 19:45
Заседание Госсовета по молодежной политике прошло в Подмосковье
Мир
13 сентября 2022, 19:41
Путин и Шольц за полтора часа обсудили ситуацию на Украине и безопасность ЗАЭС
Культура
13 сентября 2022, 19:39
Голос правды и независимости. Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Мир
13 сентября 2022, 19:32
Армения запросила внеочередное заседание Совбеза ООН