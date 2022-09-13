Происшествия 13 сентября 2022, 19:17 Поделиться Telegram

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Viber Четыре человека погибли в результате землетрясения в Папуа — Новой Гвинее

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Землетрясение магнитудой 7,7 случилось в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр находился в 348 километрах северо-западнее от столицы страны Порт-Морсби. Очаг располагался на глубине 10 километров. В регионе зафиксированы разрушения автотрассы, объектов связи и энергетики.

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