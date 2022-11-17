Происшествия 17 ноября 2022, 00:12 Четыре человека погибли в результате теракта в Иране Террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции в Иране РИА «Новости»

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В городе Изэ на юго-западе Ирана произошел теракт. Как сообщило агентство Fars, в результате происшествия пострадали 10 человек.

«В результате теракта в Изэ к настоящему времени четверо погибли, шестеро получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

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Террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции, уточнили в издании.

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26 октября террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. В результате атаки погибли 15 человек. По данным агентства, среди жертв стрельбы оказались двое детей. Ранения получили как минимум 45 человек. Трое неизвестных стреляли по паломникам, молившимся в храме. Правоохранителям удалось поймать двух подозреваемых. Еще одного злоумышленника продолжают искать.

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования своему иранскому коллеге Ибрахиму Раиси в связи с терактом. Он также подтвердил готовность России к развитию сотрудничества с Ираном в антитеррористическом направлении.