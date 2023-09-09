Происшествия 09 сентября 2023, 23:06 Четыре человека погибли в результате ДТП в Иванове МЧС: в Иванове четыре человека погибли в результате аварии unsplash.com

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Автомобиль в Иванове врезался в дом. Четыре человека погибли, один получил ранения, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

ДТП произошло на улице Куконковых. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются. Человека, который получил травмы, доставили в областную клиническую больницу, рассказали в ведомстве. Других деталей пока не приводится.

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«Автомобиль врезался в дом», — сказано в сообщении.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 сентября на трассе М-11 в Солнечногорске. Участниками аварии стали три легковушки и грузовик. Одна из машин зашла под фуру, в результате аварии погиб один человек, трое пострадали.