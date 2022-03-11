Четыре человека погибли в пожаре в Омской области

Серьезный пожар произошел в поселке Тевриз Омской области. Там загорелся частный дом. В результате пожара скончались четыре человека. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на региональное СУ СКР.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела 53-летней женщины, 75-летней пенсионерки и ее 12-летнего внука, а также 56-летнего мужчины, проживавшего во второй половине дома», — рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. По неподтвержденным данным, возгорание спровоцировала старая печь, которая была сломана. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».