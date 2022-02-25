Четыре человека погибли в пожаре в общежитии пензенской пекарни

Пожар произошел в Пензе. Там загорелось здание общежития пекарни. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу главка областного МЧС.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров здания на улице Рябова. На момент происшествия пять человек спали в помещении. В результате четыре из них скончались. Еще одного пострадавшего госпитализировали с травмами. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.