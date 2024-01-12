Эксклюзив 12 января 2024, 18:12 Трое детей и их отец погибли в пожаре на северо-востоке Москвы Мужчина и трое его детей погибли в пожаре на улице Академика Комарова в Москве РИА «Новости»

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В Северо-Восточном округе Москвы на улице Академика Комарова загорелась квартира в жилом доме. В результате пожара погибли трое детей и их отец, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, в соседней квартире могут находиться дети. Весь подъезд заволокло плотным дымом. Пожарные спасают жильцов.

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Собеседник «360» уточнил, что возгорание произошло в квартире на первом этаже на площади в 15 квадратных метров. Он добавил, что со второго этажа удалось спасти двоих детей. Их передали бригаде скорой и увезли в больницу.

UPD: в пресс-службе столичного главка Следственного комитета добавили, что после гибели четырех человек возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители продолжают работать на месте пожара. Допрашивают очевидцев, а также назначили экспертизы.

Несколько часов назад в Шмитовском проезде неподалеку от «Москвы-Сити» также вспыхнул пожар. Предположительно, загорелся ангар.