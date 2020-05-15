15 мая 2020, 11:57
Четыре человека погибли в огне в Кузбассе
В городе Осинники (Кемеровская область) в частном доме произошел пожар. Четыре человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал СК.
По данным информагентства, после тушения огня пожарники нашли тела двух женщин и двух девочек. «Газета.ru» добавила, что из горящего дома удалось спастись еще трем людям: четырехлетней девочке, 10-летнему мальчику и 31-летней женщине. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.