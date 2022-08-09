Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодаре

Три автомобиля столкнулись в Краснодарском крае. Четыре человека погибли. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что одна из машин вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другой. Та отлетела от удара и врезалась в третью. Два водителя и два пассажира стали жертвами аварии.

Правоохранители занимаются установкой личностей погибших и выяснением всех подробностей аварии.