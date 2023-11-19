Происшествия 19 ноября 2023, 16:12 Четыре человека погибли в Крыму при лобовом столкновении двух машин МВД: четыре человека погибли при ДТП в Крыму МВД Крым

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Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Советском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла недалеко от села Николаевка. Водитель Lada Kalina, двигаясь в направлении Джанкоя, выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, рассказали в ведомстве.

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По данным правоохранителей, водители обеих машин и пассажир погибли на месте. Еще один человек, который находился в автомобиле Lada Kalina, скончался в карете скорой помощи.

Страшная авария произошла 19 ноября в Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, есть один погибший. В Искитимском районе столкнулись «Газель» и микроавтобус.

Ранее в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск друг в друга врезались Lada Granta и Toyota Land Cruiser. В результате один человек погиб. В аварии пострадали 50-летний водитель и 42-летний пассажир Toyota.