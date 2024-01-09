Происшествия 09 января 2024, 14:32 Четыре человека погибли в ДТП за первую неделю января в Москве ГИБДД: четыре человека погибли и 59 пострадали в ДТП с 1 по 7 января в Москве РИА «Новости»

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С 1 по 7 января 2024 года на московских дорогах зарегистрировали 52 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли четыре человека, а еще 59 получили ранения, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших оказались четыре ребенка в возрасте до 16 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

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«Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств», — заявили в Госавтоинспекции.

В пресс-службе добавили, что больше всего аварий произошло в четверг и субботу, а меньше всего — во вторник и среду. Кроме того, за неделю инспекторы пресекли 335 случаев вождения в нетрезвом состоянии.

Ранее столичный дептранс опубликовал кадры наезда автомобиля на поэта Льва Рубинштейна на северо-востоке Москвы.