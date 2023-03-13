13 марта 2023, 22:40
Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области
Во Владимирской области произошло ДТП, жертвами которого стали несколько человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
Авария произошла на 259-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, на скользкой дороге занесло грузовик Volvo с прицепом. В него врезались «Газель» и две иномарки — Mazda и Volvo.
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В результате четыре человека получили смертельные травмы. Двое из них умерли на месте, еще два пострадавших скончались после госпитализации.
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Еще один человек пострадал. Его доставили в больницу.
ДТП
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