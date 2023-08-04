Происшествия 04 августа 2023, 14:22 Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области МВД по Волгоградской области: четыре человека погибли в ДТП в Суровикинском районе РИА «Новости»

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Авария произошла на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области. При столкновении двух легковых автомобилей скончались четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

На 157-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в ночь на пятницу, 4 августа, 70-летний водитель Toyota Auris выехал на сторону встречного движения, где двигался Renault Logan под управлением 48-летнего мужчины.

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«В результате аварии на месте погибли 30-летняя пассажирка автомобиля Renault, 44-летний пассажир и водитель Toyota», — отметили в ведомстве.

Водителя Renault экстренно доставили в больницу, но усилия медиков оказались тщетными, спасти его не удалось.

Ранее смертельное ДТП произошло в Пермском крае: при столкновении КамАЗа и Lada Kalina погибли два человека.