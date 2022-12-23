Происшествия 23 декабря 2022, 23:03 Четыре человека погибли в ДТП в Тюменской области

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Серьезная авария произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области. Четыре человека погибли, сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

«Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и большегруз Volvo», — уточнили в пресс-службе.

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По данным следствия, водитель первого уснул за рулем. Он и его трое пассажиров скончались. Еще один человек попал в больницу. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

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