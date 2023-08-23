Происшествия 23 августа 2023, 15:01 Четыре человека погибли в ДТП в Тамбовской области

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе «Р-22» в Тамбовской области. В аварии погибли четыре человека, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По предварительным данным, на 383 километре автодороги столкнулись отечественные машины Lada Granta и Lada Priora.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм скончались четыре человека, еще четверо пострадали.