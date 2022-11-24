Происшествия 24 ноября 2022, 14:16 Четыре человека погибли в ДТП в Липецкой области

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Легковая машина въехала в световую опору на трассе М-4 «Дон» под Липецком. Четыре человека погибли, сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Происшествие случилось 24 ноября рано утром на 436-м километре трассы. Водитель и трое пассажиров погибли. Двое из них оказались несовершеннолетними. Еще один ребенок попал в больницу.

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Правоохранители выясняют все подробности случившегося.

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